Болл должен сломать Дохени. Ти Джея отправили как тест имени Иноуэ

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Болл

15 марта в Великобритании состоится поединок между британским чемпионом WBA в полулегком весе Ником Боллом (21–0–1, 12 КО) и опытным ирландцем Ти Джеем Дохени (26–5, 20 КО). Поединок с конкретными целями, которые понятны всем. Тест для распиаренного чемпиона и возможность продать мегафайт, который хочет видеть Турки Аль аш-Шейх.

Дохени отвоевал для себя этот бой. Дал хороший поединок легендарному Иноуэ

Ти Джей Дохени среди тех боксеров, которые получили свой шанс со временем. Ему уже 38 лет, а это серьезный возраст для любого, тем более для полулегковеса. Однако именно сейчас его главный звездный час.

В предыдущем поединке Ти Джей получил крупнейшее противостояние. Прилетел в Японию и вышел на поединок против Наои Иноуэ – 2-кратного абсолютного чемпиона и просто действующей японской легенды.

Считалось, что Иноуэ должен сломать этого человека пополам. Однако, если вы заметили, когда такой бой прогнозируют Наои, он обычно проводит его тихо, спокойно и безэмоционально. Так было и с Дохени.

Нельзя сказать, что японец не пытался. У него просто не получалось. Дохени смог держать дистанцию, на которой ему было не так больно, как хотелось сопернику. Иноуэ не смог донести тот же удар.

Все завершилось неинтересно. Ти Джей получал тяжелые удары, а в дальнейшем не смог продолжить поединок – из-за травмы. Причем не из-за какой-то брутальной, а вследствие повреждения, которое никого не впечатлило визуально. В результате для Иноуэ это получился довольно плохой бой. По ощущениям он как будто не сделал ничего, хотя это и не так. Поэтому и подвергся критике.

А Дохени получил еще один большой бой. Теперь на территории другой звезды – чемпиона, который боксирует на одну категорию выше Иноуэ.

Ник Болл – распиаренный британец. Если вы понаблюдаете за риторикой британских топовых боксеров, то половина называет Болла главной молодой звездой страны. Другая половина назовет имя Мозеса Итаумы.

Однако это не тот случай, когда пиар просто так или нужно воспринимать его негативно. Ник – действительно замечательный боксер. Это – не элита элит с невероятным движением на ногах или комбинациями. Это – жесткий парень, который умеет использовать свою силу против более крупных соперников. Он невысокий, не имеет длинных рук, но дерется постоянно с габаритными соперниками и каждый раз побеждает.

За 2024 год Болл провел три поединка. Разбил Ронни Риоса досрочно. Перебоксировал решением судей Рэймонда Форда. И должен был бы побеждать Рэя Варгаса, но судьи решили, что бега Варгаса достаточно для ничьей.

Теперь впереди Дохени и по факту – это открытка для Иноуэ. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что хотел бы видеть бой Наои Иноуэ против Ника Болла. Проблем здесь достаточно. Главная – габариты. Болл – более тяжелый парень, причем освоился в более тяжелой весовой категории давно. Иноуэ нужно не просто перейти вверх, но и драться против одного из лидеров дивизиона.

Поэтому пока еще и в качестве теста Нику отправили ирландца. Все же Дохени показал, что уходить от тяжелых ударов он умеет. На этот раз Ти Джею следует показать, настолько ли хороши постоянные агрессивные нападки от молодого британца. Или это просто соперники такие попадались, которые стилистически не могли с ним справиться.

Задача же Болла – не просто победить. Он должен сделать это красиво, агрессивно, ярко. Он должен сделать заявление этой победой: «Я побил этого боксера лучше Иноуэ. Пусть придет и докажет, что он лучше меня».

Многоуровневое противостояние, в котором вряд ли выиграет здоровье Дохени. Однако кошелек будет доволен точно.

Кто фаворит?

Безусловно, Ник Болл. Как ни крути, парень молодой – на десять лет моложе Дохени. Активный, сильный. Агрессивный и очень упорный в ринге. Его прессинг – страшная вещь, справиться с ним сложно.

Прессинг Иноуэ – тоже еще та задача. Однако он методичный и долгий с целью вывести на удары. Болл же просто вжимает соперников в канаты и углы и уничтожает их там. Хотелось бы сказать, что у Ти Джея нет ничего, чего не видел Ник. И это правда. Он не лучше Рэймонда Форда или Рэя Варгаса. Даже Исаака Догбо, вероятно, не лучше.

Но мы так говорили и перед встречей с Иноуэ. А Наои пришлось потрудиться, чтобы одержать победу. И она получилась совсем не такой, как хотелось бы ему.

Здесь даже речь не идет о победе Дохени, но он способен испортить вечер кому угодно. На взвешивании перед этим боем Ти Джей изрядно разозлил Болла. А в ринге будет делать все, чтобы тот нервничал и еще больше раскрывался, атакуя. Вдруг что-то из этого и выйдет.

Да, победить Ти Джею будет сложно, но сделать вечер Болла некомфотным и поднять вопрос о его готовности к еще большим поединкам Дохени может быть по силам.

А если нет? Если Ник уничтожит соперника? Тогда призывы к Иноуэ станут громче. А это уже на руку всем фанатам.

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