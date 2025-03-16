Карлос Сайнс: Мы быстро поняли, что произошло

Карлос Сайнс разбил машину в своей первой гонке за рулём Williams. Испанский гонщик потерял контроль над FW47 в последнем повороте в момент нахождения на трассе автомобиля безопасности.

Для его напарника Алекса Элбона гонка получилась гораздо успешнее. Большую часть дистанции Элбон боролся с Льюисом Хэмилтоном и финишировал пятым.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Какие приятные эмоции! Мы вспоминаем, на каких позициях находились двенадцать месяцев назад и сравниваем с тем, на каких сейчас – огромная разница.

Отличное выступление Алекса – уверенное пилотирование от старта до финиша, борьба с великими гонщиками, которые находились позади, и он не допустил ни одной ошибки.

Что касается Карлоса, то условия на трассе были сложными. Мы видели, как он переключался наверх в сложной части трассы, и машину развернуло. Нам нужно вместе разобраться в причинах, поскольку очевидно, что сегодня мы могли двумя машинами заработать очки.

Я невероятно горжусь командой и не могу дождаться этапа в Шанхае через несколько дней. Мне интересно, каких результатов мы сможем добиться в оставшихся гонках сезона».

Алекс Элбон (5-й): «Я очень рад. Сумасшедшая гонка, после которой я всё ещё пытаюсь прийти в себя! Пятое место – фантастический результат для команды, и в этом году мы можем повторить его ещё не раз.

Наш стратег проделал великолепную работу. Честно говоря, гонка была сложная – такие условия ненавидят все гонщики, но несмотря на все обстоятельства, мы оказались лучшей из команд средней группы. Заработанные очки многое значат, и я с позитивом смотрю в будущее.

Мы очень сплочённая команда, и здорово, что во время гонки на пит-лейн помогал Карлос. Этот результат – награда для всех в Гроув за их работу».

Карлос Сайнс (сход): «Прежде всего, поздравления Алексу и команде. Он отлично поработал и хорошо начал сезон. Что касается меня, то мы изучили телеметрию и быстро поняли, что произошло, благодаря чему я теперь спокойнее отношусь к этой ситуации.

Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что это было связано с повышением передачи в режиме автомобиля безопасности. Конечно, я разочарован, и мне жаль всех в команде.

Оставшуюся часть гонки я пытался помогать команде по радио и рад, что хотя бы так в ней поучаствовал. К счастью, этап в Китае уже в следующий уик-энд, и я не могу дождаться возвращения за руль».

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