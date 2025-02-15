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Автоспорт

Новые требования FIA не доставили McLaren особых проблем

Новые требования FIA не доставили McLaren особых проблем

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, был вынужден признать, что им придётся вносить некоторые изменения в конструкцию машины, чтобы она соответствовала новым, более строгим требованиям FIA и прошла новые тесты на гибкость крыльев. Однако он подчеркнул, что никаких серьёзных осложнений это не вызывает.

«Если честно, это не доставило вообще никакой головной боли, – рассказал Андреа Стелла в интервью телеканалу Sky Sports. – Перед стартом сезона нам не пришлось вносить каких-то особых изменений в конструкцию. Знаю, что эта тема сейчас активно обсуждается, и некоторые небольшие корректировки нужно будет сделать к девятому этапу чемпионата.

По-настоящему нас занимают и действительно доставляют головную боль совершенно другие темы, которые имеют куда более прямое отношение к задаче улучшения времени на круге. Мы стараемся повысить эффективность шасси, это куда более важная цель.

В машину 2025 года внесён ряд усовершенствований, мы стараемся улучшить многие её характеристики, в том числе базовую компоновку. Разумеется, мы всё тщательно проанализировали, ведь MCL38 была вполне конкурентоспособной, поэтому нужно было действовать продуманно и правильно ставить задачи.

Прежде всего нужно было повысить аэродинамическую эффективность, в том числе мы должны были предоставить нашим коллегам из отдела аэродинамики определённый простор, чтобы они могли использовать его в процессе изменения геометрии элементов аэродинамического обвеса.

Одновременно мы также хотели добиться дальнейших улучшений в плане взаимодействия шасси и шин, стремясь найти способ повысить темп на длинных сериях кругов. Есть две базовых области – понятно, что можно заниматься доводкой подвески и стараться повысить механическое сцепление с трассой, но в наши дни подвеска также должна способствовать эффективной работе аэродинамики».

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