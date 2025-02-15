Новые требования FIA не доставили McLaren особых проблем

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, был вынужден признать, что им придётся вносить некоторые изменения в конструкцию машины, чтобы она соответствовала новым, более строгим требованиям FIA и прошла новые тесты на гибкость крыльев. Однако он подчеркнул, что никаких серьёзных осложнений это не вызывает.

«Если честно, это не доставило вообще никакой головной боли, – рассказал Андреа Стелла в интервью телеканалу Sky Sports. – Перед стартом сезона нам не пришлось вносить каких-то особых изменений в конструкцию. Знаю, что эта тема сейчас активно обсуждается, и некоторые небольшие корректировки нужно будет сделать к девятому этапу чемпионата.

По-настоящему нас занимают и действительно доставляют головную боль совершенно другие темы, которые имеют куда более прямое отношение к задаче улучшения времени на круге. Мы стараемся повысить эффективность шасси, это куда более важная цель.

В машину 2025 года внесён ряд усовершенствований, мы стараемся улучшить многие её характеристики, в том числе базовую компоновку. Разумеется, мы всё тщательно проанализировали, ведь MCL38 была вполне конкурентоспособной, поэтому нужно было действовать продуманно и правильно ставить задачи.

Прежде всего нужно было повысить аэродинамическую эффективность, в том числе мы должны были предоставить нашим коллегам из отдела аэродинамики определённый простор, чтобы они могли использовать его в процессе изменения геометрии элементов аэродинамического обвеса.

Одновременно мы также хотели добиться дальнейших улучшений в плане взаимодействия шасси и шин, стремясь найти способ повысить темп на длинных сериях кругов. Есть две базовых области – понятно, что можно заниматься доводкой подвески и стараться повысить механическое сцепление с трассой, но в наши дни подвеска также должна способствовать эффективной работе аэродинамики».

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