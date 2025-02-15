Кейшон Дэвис вызвал на бой Ломаченко. Что ответит украинец

Sky Sports. Кейшон Дэвис

Боксер легкого веса Кейшон Дэвис после победы над Денисом Беринчиком вызвал на бой обладатаелей титулов – Василия Ломаченко и Джервонту Дэвиса.

«Те два парня с титулами – выходите в ринг со мной и деритесь. Есть два обладателя поясов, с которым я хочу драться. Если у вас хватит смелости – выходите на поединок, я готов», – сказал Дэвис.

Еще одним титулом обладает Шакур Стивенсон, однако Кейшон ранее заявил, что не будет драться против своего близкого друга.

Что касается Ломаченко, то украинец все еще не объявил, собирается ли он продолжать карьеру.

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sport.ua