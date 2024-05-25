Дерек ЧИСОРА: «Усик приехал в Великобританию и сводил всех нас в школу» 

Getty Images/Global Images Украина. Александр Усик и Дерек Чисора

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

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В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

Экс-соперник Усика Дерек Чисора высказался об этом бое и расхвалил украинского боксера.

«Стало ли проблемой для Фьюри то, что он слышал много голосов в углу во время боя? Здесь проблема в другом, его тренер Шугар-Гилл начал с ним тренировку всего за три недели до мегафайта, это и повлияло.

Выиграл в бою тот, кто и должен был выиграть, давайте не отнимать заслуги у Усика. Этот парень приехал к нам и всех побил. Он приехал в Великобританию и сводил всех нас в школу, проучил, просто замесил», – сказал Чисора.

Ранее Чисора назвал условие, при котором Фьюри «переедет» Усика в бою-реванше.

sport.ua