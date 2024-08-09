Хижняк отреагировал на золото ОИ. Он дал первый комментарий на Олимпиаде

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже завершились соревнования в боксе в весовой категории до 80 кг. Украинский боксер Александр Хижняк стал победителем Олимпиады-2024!

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Соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд, где все судьи отдали победу украинцу – 5:0.

Ранее на Играх-2024 Александр Хижняк победил Филиппа Акилова из Венгрии, взял верх над Вандерлеем Перейрой из Бразилии (5:0), а в полуфинале в напряженном поединке одолел Арлена Лопеса.

Хижняк поделился эмоциями от поединка. Это первый комментарий Александра на Играх-2024, ранее он не общался с прессой.

«Бесконечная благодарность Господу Богу за эту награду, за серебро в Токио и медаль, которой я жил все эти годы до олимпийских игр в Париже до этой золотой медали.

Спасибо Господу Богу за эту милость, что я теперь олимпийский чемпион. Безграничная благодарность всем нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей родной стране.

Хотел бы поблагодарить своего отца, который помог мне дойти до золотой медали, это наша награда вместе. Конечно, я благодарю свою жену, которая верила в меня и ни на секунду не сомневалась в том, что у нас все получится», – сказал Хижняк.

sport.ua