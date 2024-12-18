ВИДЕО. Усик прибыл на лодке. Украинец провел открытую тренировку в Эр-Рияде

18 декабря в 20:00 состоялась открытая тренировка боксеров в Саудовской Аравии – Open Workouts.
Вечером 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет большое шоу бокса с мегафайтом.
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На ринге сразятся украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).
Будет определен обладатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).
В первом бою в мае 2024 года победу разделенным решением судей одержал Александр Усик.
Любопытно, что Усик прибыл на тренировку оригинальным способом – на лодке. Украинец поприветствовал зрителей и провел бой с тенью.
Большое прибытие. Усик и Фьюри приняли участие в медиашоу-презентации
ВИДЕО. Александр Усик – Тайсон Фьюри. Открытая тренировка