ВИДЕО. Усик прибыл на лодке. Украинец провел открытую тренировку в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

18 декабря в 20:00 состоялась открытая тренировка боксеров в Саудовской Аравии – Open Workouts.

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет большое шоу бокса с мегафайтом.

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На ринге сразятся украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Будет определен обладатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).

В первом бою в мае 2024 года победу разделенным решением судей одержал Александр Усик.

Любопытно, что Усик прибыл на тренировку оригинальным способом – на лодке. Украинец поприветствовал зрителей и провел бой с тенью.

Большое прибытие. Усик и Фьюри приняли участие в медиашоу-презентации

ВИДЕО. Александр Усик – Тайсон Фьюри. Открытая тренировка

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