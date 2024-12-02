Александр Усик – Тайсон Фьюри: опубликовано официальное промо реванша

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21 декабря в Эр-Рияде состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе. В ринге сойдутся действующий чемпион мира Александр Усик (Украина) и претендент Тайсон Фьюри (Англия).

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Накануне поединка был представлен официальный промо-ролик к предстоящему событию. Видео опубликовал руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

Бойцы встретятся в ринге второй раз – первый бой состоялся 18 мая 2024 года. Тогда украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Смотрите официальное промо боя Усик – Фьюри с переводом от Sport.ua.

Усик – Фьюри 2. Официальное промо реванша на украинском

sport.ua