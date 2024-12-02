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Футбол

Майнц продлил контракт с основным голкипером команды

Об этом говорится на сайте карнавальщиков

Майнц продлил контракт с основным голкипером команды

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Робин Центнер является воспитанником молодежной академии "Майнца", который играет основной команде уже десять лет. Учитывая его вклад в результаты клуба, руководство "карнавальщиков" решило продлить со своим голкипером контракт до конца июня 2028 года.

    ""Майнц" – это мой дом, и продление контракта было для меня решением от всего сердца. Я с нетерпением жду того, чтобы праздновать успехи с этой командой в ближайшие годы. Мы многого достигли вместе за последнее время и находимся на правильном пути – я хочу продолжать быть частью этого великого развития", – заявил немецкий вратарь после продления соглашения.

    Добавим, что в этом сезоне Робин Центнер провел 14 матчей, из которых 4 отыграл на ноль, в общем пропустив 19 мячей.

    www.ua-football.com

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