Connect with us
Олимпиакос – Пафос: прогноз и где смотреть матч ЛЧ
Футбол

Олимпиакос – Пафос: прогноз и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олимпиакос и Пафос сыграют 17 сентября в Лиге чемпионов. Прогноз, история команд и ожидания от дебютного противостояния в групповом этапе.

17 сентября в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» пройдет поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Олимпиакос» сыграет против кипрского «Пафоса». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция матча

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине эксклюзивно владеет MEGOGO. На платформе доступны прямые эфиры, записи игр, аналитика экспертов и лучшие моменты в удобном формате.

Олимпиакос

Греческий клуб встречает новый сезон в отличном настроении. Под руководством нынешнего тренера «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций – первый международный трофей в истории всей Греции. В национальном чемпионате команда тоже блистала: после трехлетней паузы вернулась на вершину Суперлиги и оформила золотой дубль.

Олимпиакос – Пафос: прогноз и где смотреть матч ЛЧ

Летом состав активно усилили. Вернулся ветеран Матье Вальбуэна, подписали Даниэля Поденсе, Мегди Тареми и Стрефеццу, который был лидером «Комо» в Серии А. Эти приобретения позволили клубу начать сезон с трех сухих побед, включая разгром «Пансерраикоса» 5:0. Но Лига чемпионов – это другой уровень, и впереди первый серьезный экзамен.

Пафос

Кипрский клуб существует не так давно, но под руководством Хуана Карлоса Карседо стремительно прогрессирует. Бывший ассистент Унаи Эмери пришел в 2023 году и уже выиграл Кубок Кипра, довел команду до 1/8 Лиги конференций, а весной сенсационно стал чемпионом страны.

Летом «Пафос» прошел непростую квалификацию Лиги чемпионов. Команда обыграла «Маккаби» Тель-Авив, дважды взяла верх над киевским «Динамо» (1:0 и 2:0), а в решающем раунде выбила «Црвену Звезду» – победив в Белграде и удержав ничью дома. Это уже серьёзная заявка на уровень.

Олимпиакос – Пафос: прогноз и где смотреть матч ЛЧ

Статистика личных встреч

Для этих команд это будет первая официальная встреча. Ранее они не играли даже товарищеских матчей.

Прогноз на матч Олимпиакос – Пафос

Букмекеры считают фаворитом «Олимпиакос» и ждут уверенной победы греков. Но «Пафос» уже доказал, что умеет обыгрывать сильных соперников и не боится давления. Поэтому матч обещает быть напряжённым. Оптимальной выглядит ставка на тотал меньше 3,0 за коэффициент 1,6.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Кубка Украины Александрия – Динамо.

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis