Олимпиакос – Пафос: прогноз и где смотреть матч ЛЧ

17 сентября в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» пройдет поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Олимпиакос» сыграет против кипрского «Пафоса». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция матча

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине эксклюзивно владеет MEGOGO. На платформе доступны прямые эфиры, записи игр, аналитика экспертов и лучшие моменты в удобном формате.

Олимпиакос

Греческий клуб встречает новый сезон в отличном настроении. Под руководством нынешнего тренера «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций – первый международный трофей в истории всей Греции. В национальном чемпионате команда тоже блистала: после трехлетней паузы вернулась на вершину Суперлиги и оформила золотой дубль.

Летом состав активно усилили. Вернулся ветеран Матье Вальбуэна, подписали Даниэля Поденсе, Мегди Тареми и Стрефеццу, который был лидером «Комо» в Серии А. Эти приобретения позволили клубу начать сезон с трех сухих побед, включая разгром «Пансерраикоса» 5:0. Но Лига чемпионов – это другой уровень, и впереди первый серьезный экзамен.

Пафос

Кипрский клуб существует не так давно, но под руководством Хуана Карлоса Карседо стремительно прогрессирует. Бывший ассистент Унаи Эмери пришел в 2023 году и уже выиграл Кубок Кипра, довел команду до 1/8 Лиги конференций, а весной сенсационно стал чемпионом страны.

Летом «Пафос» прошел непростую квалификацию Лиги чемпионов. Команда обыграла «Маккаби» Тель-Авив, дважды взяла верх над киевским «Динамо» (1:0 и 2:0), а в решающем раунде выбила «Црвену Звезду» – победив в Белграде и удержав ничью дома. Это уже серьёзная заявка на уровень.

Статистика личных встреч

Для этих команд это будет первая официальная встреча. Ранее они не играли даже товарищеских матчей.

Прогноз на матч Олимпиакос – Пафос

Букмекеры считают фаворитом «Олимпиакос» и ждут уверенной победы греков. Но «Пафос» уже доказал, что умеет обыгрывать сильных соперников и не боится давления. Поэтому матч обещает быть напряжённым. Оптимальной выглядит ставка на тотал меньше 3,0 за коэффициент 1,6.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Кубка Украины Александрия – Динамо.