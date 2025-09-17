Экклстоун: Люди могут забыть достижения Хэмилтона

Берни Экклстоун уже советовал Льюису Хэмилтону завершить карьеру. В свежем комментарии бывший глава менеджмента Формулы 1 предположил, что если результаты семикратного чемпиона мира будут оставаться такими же, как и в 2025-м, то все очень быстро забудут о его прошлых достижениях.

Берни Экклстоун: «Самое странное, на мой взгляд, это то, что Льюис и Ferrari считают, что он сможет сделать всё, что необходимо. Но когда не происходит то, чего вы ждёте, наступает разочарование.

Он должен остановиться. Существует опасность, что если Льюис продолжит выступать в том же духе ещё год или полтора, и результаты не улучшатся, то люди просто забудут Хэмилтона и его достижения».

