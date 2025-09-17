Connect with us
Ливерпуль – Атлетико: прогноз и где смотреть матч ЛЧ
Футбол

Ливерпуль – Атлетико: прогноз на матч Лиги чемпионов

Ливерпуль и Атлетико сыграют 17 сентября в Лиге чемпионов. Прогноз, аналитика и расклады на первый тур главного еврокубка сезона.

17 сентября на «Энфилде» пройдет один из самых интригующих поединков первого тура Лиги чемпионов. «Ливерпуль» примет мадридский «Атлетико». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция матча

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет MEGOGO. На платформе можно будет увидеть прямую трансляцию встречи «Ливерпуль» – «Атлетико», а также ознакомиться с записью матча, аналитическими обзорами и подборкой лучших моментов.

Ливерпуль

Начало сезона для «мерсисайдцев» получилось неоднозначным. Команда выиграла все четыре стартовые встречи в АПЛ, однако почти в каждой игре все решалось в концовках. Так, в матче против «Бернли» единственный гол был забит с пенальти уже в компенсированное время. Такие сценарии показывают характер «Ливерпуля», но и говорят о проблемах в реализации моментов по ходу матча.

Ливерпуль – Атлетико: прогноз и где смотреть матч ЛЧ

Критики добавил и проигранный Суперкубок Англии: команда уступила «Кристал Пэлас» в серии пенальти. При этом видно, что подопечные Клоппа не находятся на пике формы – бывают целые таймы, когда они проваливаются по интенсивности. С другой стороны, за счет глубины состава и поддержки трибун «Ливерпуль» всегда способен добавить, особенно в еврокубках.

Атлетико

У «матрасников» тоже непростое начало. Первую победу в Ла Лиге они одержали лишь в четвертом туре, обыграв дома «Вильярреал» со счетом 2:0. До этого мадридцы потеряли много очков: поражение от «Эспаньола» и две ничьи с «Эльче» и «Алавесом». Это явно не тот старт, на который рассчитывал Диего Симеоне.

Главная проблема «Атлетико» – трудности в атаке против закрытых соперников. Когда приходится играть первым номером, команде не хватает креатива. Однако против сильных клубов «матрасники» умеют перестраиваться и демонстрировать характер. На «Энфилде» им будет невероятно тяжело, но дисциплина и умение терпеть – фирменные козыри Симеоне.

Ливерпуль – Атлетико: прогноз и где смотреть матч ЛЧ

Личные встречи

История противостояний этих команд полна драматичных матчей. Последний раз «Ливерпуль» и «Атлетико» встречались в группе Лиги чемпионов сезона 2021/22, и тогда англичане оказались сильнее дважды – 3:2 в Мадриде и 2:0 дома.

Прогноз

С учетом фактора своего поля и давления трибун, фаворитом выглядит «Ливерпуль». Эксперты бкмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1,5, ничью – 4,47, а успех «Атлетико» – 6,3.

Ждать стоит упорного матча: «Атлетико» умеет цепляться за результат, но «Ливерпуль» выглядит более сбалансированным и мотивированным. Оптимальной ставкой может стать победа хозяев с форой -1 за 1,77.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Кубка Украины Александрия – Динамо.

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis