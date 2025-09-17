Александрия – Динамо: прогноз и где смотреть Кубок Украины

17 сентября в 18:00 в Александрии пройдет поединок 1/16 финала Кубка Украины. Местный клуб примет киевское «Динамо», и этот матч уже называют одним из самых интригующих на стадии. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Трансляция матча

Старт игры – в 18:00. Игру будет транслировать канал УПЛ ТВ, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, а также у кабельных и IPTV провайдерах. Также бесплатная трансляция будет проходить на Youtube канале УПЛ ТВ.

Александрия

Для хозяев нынешний сезон начался с провала. Шесть поражений подряд в разных турнирах, вылет из квалификации Лиги конференций после двух неудачных матчей с белградским «Партизаном» и четыре поражения кряду в чемпионате. Только в последнем туре удалось прервать черную серию, разгромив дома ЛНЗ Черкассы – 4:1.

Причины кризиса очевидны: уход главного тренера и ряда ведущих игроков. В таблице УПЛ «Александрия» лишь 14-я, опережая конкурентов лишь за счет дополнительных показателей. В такой ситуации говорить о борьбе за Кубок сложно – клубу важнее сохранить прописку в элите.

Динамо Киев

Столичный клуб тоже переживает непростые времена. «Динамо» стартовало в Лиге чемпионов, но в итоге пробилось лишь в групповой этап Лиги конференций. В чемпионате киевляне идут в лидерах: пять туров – 13 очков.

Впрочем, в последнем матче команда Александра Шовковского споткнулась: сыграла вничью с «Оболонью» – 2:2, пропустив гол уже в добавленное время. Дополнительный удар – продажа Владислава Ваната, лучшего бомбардира последних сезонов. Тем не менее, состав остается боеспособным, и в клубе всерьез нацелены на «золотой дубль».

Личные встречи

История очных матчей говорит в пользу «Динамо». В прошлом сезоне киевляне уверенно обыграли «Александрию» дома со счетом 3:0, а на выезде сыграли вничью – 0:0.

Прогноз на матч Александрия – Динамо

Фаворитом считается «Динамо», но кубковые встречи редко бывают предсказуемыми. Никто не хочет завершить турнир на старте. Букмекеры дают такие котировки: победа «Александрии» – 5,74, ничья – 4,37, победа «Динамо» – 1,45.

Ждать стоит упорной борьбы. Ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,95 выглядит логичной, учитывая стиль обеих команд и важность матча.

