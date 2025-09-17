Connect with us
Футбол

Бавария – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Бавария - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    • В Мюнхене состоится матч между немецким грандом и победителем Лиги конференций, а также Клубного чемпионата мира. И "Бавария", и "Челси" имеют отличную беспроигрышную серию, которую одна из команд может прервать.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    Игра пройдет в среду, 17-го сентября. Начало – в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

    Трансляция матча

    Трансляція матчу Баварія – Челсі Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.

    www.ua-football.com

