Энтони ДЖОШУА: «Умер один из лучших боксеров в истории»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

На 46-м году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.

По информации британской полиции, спортсмена нашли мертвым в его доме в Большом Манчестере.

На смерть одного из лучших боксеров Великобритании отреагировал Энтони Джошуа.

«Покойся с миром, Хитмен. Один из лучших боксеров в истории. Британский герой», – отреагировал Джошуа.

За время боксерской карьеры Хаттон завоевал несколько чемпионских поясов и был признан Боксером года в 2015-м.

Последний бой провел против украинца Вячеслава Сенченко, который нокаутировал Хаттона в 9-м раунде.

sport.ua