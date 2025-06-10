В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

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Международная боксерская федерация, чемпионом которой до недавнего времени был Ломаченко, попрощалась с Василием. Новым чемпионом IBF стал Реймонд Мураталья.

«IBF с гордостью и честью считает Ломаченко частью списка бывших чемпионов организации. Его достижения невероятны.

Ломаченко оставил после себя наследие. У него было мастерство, решительность и спортивная этика, которая будет вдохновлять будущих боксеров», – сказал Ломаченко.

sport.ua