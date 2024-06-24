Боб АРУМ – о реванше Фьюри с Усиком: «Все зависит от Тайсона и его тренера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Боб Арум, сопромоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO), ожидает от Цыганского короля изменений в реванше против Александра Усика (22-0, 14 KO).

«Я предполагаю, что будут определенные изменения, но это зависит от Тайсона и тренера Шугар Хилла Стюарда, которого я очень уважаю, протеже великого Эмануэля Стюарда.

Я ожидаю определенных изменений, но каких именно и насколько значительными они будут, я не знаю.

Мы все здесь в Top Rank и я в Эр-Рияде чувствовали, что это будет очень близкий бой. Потому что я знаю Усика с тех пор, как он стал профессионалом, и я знал, какой он хороший, целеустремленный боец. Я следил за его карьерой, потому что он хороший друг Василия Ломаченко, и они всегда были вместе», – сказал Арум.

Также промоутер назвал условие, при котором Фьюри сможет победить Усика в реванше.

sport.ua