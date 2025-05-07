Легендарный Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира в возрасте 46 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер, бывший чемпион мира Мэнни Пакьяо намерен возобновить профессиональную карьеру в возрасте 46 лет.

Ожидается, что боксер проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29–2–1, 18 КО), который владеет титулом WBC. В ближайшее время стороны готовят официальное объявление о предстоящем поединке.

Влиятельный промоутер Эл Хеймон и его компания Premier Boxing Champions забронировали известную арену «T-Mobile» в Лас-Вегасе (США). Возвращение филиппинской легенды состоится 19 июля.

Пакьяо в своей профессиональной карьере провел 72 поединка, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и дважды свел поединки вничью.

Последний раз боксер выходил на ринг в профессиональном поединке в августе 2021 года – уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу. Барриос в ноябре прошлого года не сумел одолеть соотечественника Абеля Рамоса, судьи зафиксировали ничью.

sport.ua