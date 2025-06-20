Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о роли своего брата Виталия в его боксерской карьере.

«Не существует такого человека, который бы сам себя сделал. Есть такие, какие говорят: «Я сам себя сделал». Это ложь. Тебя создали двое – у тебя всегда есть отец и мать. Если ты хочешь чего-то достичь в жизни, то тебе нужны союзники, именно таким для меня является мой брат», – сказал Кличко.

Ранее Владимир Кличко отреагировал на смерть культового американского супертяжеловеса Джорджа Формана.

sport.ua