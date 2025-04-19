Разгромная победа Фролова. Два украинца пробились в 1/8 финала Гран-при WBC

Instagram. Петр Фролов

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается Гран-при WBC – 19 апреля борьбу за титул начали боксеры среднего веса (до 72,6 кг).

Петр Фролов (10–1, 4 КО) победил с разгромным счетом представителя Румынии Клаудиу Иенчи (5–0, 4 КО). Украинец превосходно двигался на ногах, делал ставку на серии ударов и легко избегал контратак соперника.

Иенчи пытался достать Фролова ударами с дальней дистанции, использовал одиночные удары, но до цели доносил слишком мало опасных атак. После гонга пробил несколько раз в затылок. Итог – уверенная победа боксера из Украины (60–53, 60–53, 60–53).

Максим Молодан (7–0, 5 КО) одержал восьмую победу на профессиональном ринге – в непростом поединке одолел итальянца Джованни Саркиото (12–0, 9 КО).

Инициатива постоянно переходила из рук в руки. На старте каждого раунда активнее действовал украинец, однако Саркиото легко выравнивал ход каждой 3-минутки.

Боксеры действовали достаточно осторожно, периодически размениваясь опасными ударами. Молодан лучше двигался на ногах и своевременно уходил с линии атак итальянца. В шестом раунде Максим действовал крайне пассивно – очень равный бой.

Судьи объявили победителем Молодана – 58–56, 58–56 и 57–57. Победа решением большинства.

sport.ua