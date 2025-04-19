Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Играют второе и пятое место Чемпионата Португалии. "Бенфика" в прошлом туре потеряла очки, но всё ещё претендует на лидерство.
"Гимарайнш" старается зацепиться за зону Лиги Конференций, но там большая конкуренция – претендуют ещё как минимум 2 команды.
Матч ожидается интригующим. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4
Чемпионат Португалии. 30-й тур.
19 апреля 2025. Гимарайш. "Афонсу Энрикеш"
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
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