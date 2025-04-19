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Футбол

Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

    • Играют второе и пятое место Чемпионата Португалии. "Бенфика" в прошлом туре потеряла очки, но всё ещё претендует на лидерство.

    "Гимарайнш" старается зацепиться за зону Лиги Конференций, но там большая конкуренция – претендуют ещё как минимум 2 команды.

    Матч ожидается интригующим. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4

    Чемпионат Португалии. 30-й тур.

    19 апреля 2025. Гимарайш. "Афонсу Энрикеш"

    Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)

    Трансляция: Megogo Футбол 4

    Трансляция матча

    Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

    Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

    Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

    В эфире

    Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

    Трансляция матча Гимарайнш – Бенфика Смотреть трансляцию

    Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

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    Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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