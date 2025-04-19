Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Играют второе и пятое место Чемпионата Португалии. "Бенфика" в прошлом туре потеряла очки, но всё ещё претендует на лидерство.

"Гимарайнш" старается зацепиться за зону Лиги Конференций, но там большая конкуренция – претендуют ещё как минимум 2 команды.

Матч ожидается интригующим. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4

Чемпионат Португалии. 30-й тур.

19 апреля 2025. Гимарайш. "Афонсу Энрикеш"

Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Гимарайнш – Бенфика Смотреть трансляцию

5.20 4.25 1.59 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

www.ua-football.com