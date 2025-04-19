Штутгарт. Паолини впервые обыграла Гауфф и встретится с лидером рейтинга в полуфинале

На турнире WTA 500 в Германии завершились четвертьфинальные матчи



Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Жасмин Паолини (Италия, 5) – Коко Гауфф (США, 4) 6:4, 6:3

Итальянская теннисистка записала в свой актив первую победу в трех матчах против Гауфф.

Паолини второй раз в сезоне вышла в полуфинал. В марте она уступила на этой стадии в Майами Арине Соболенко, против которой и сыграет в воскресенье за место в финале турнира в Штутгарте.

В целом для итальянки это будет 14-й полуфинал на уровне Тура, в том числе пятый на грунтовом покрытии.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua