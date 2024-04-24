Рафаэль Надаль: «Если бы мне предстояло сегодня играть на Ролан Гаррос, то я бы не играл — такова реальность»

Экс-первая ракетка мира и чемпион 22 турниров Grand Slam Рафаэль Надаль ответил на вопросы журналистов перед стартом на турнире в Мадриде

О своем выступлении на «Мастерсе» в Мадриде на этой неделе

«Играть в Мадриде для меня всегда было очень приятно, поддержку, которую я получал, невозможно сравнить ни с каким другим турниром в мире. Я с нетерпением жду возможности сыграть здесь еще раз. Эта неделя была… в чем-то хорошей, в чем-то не очень. Не думаю, что я готов играть на 100 процентов, но я готов выйти и сыграть завтра, а для меня это очень важно. Возможность сыграть в последний раз здесь, в Мадриде, значит очень много, по крайней мере, я смогу снова насладиться этим кортом, где у меня было несколько замечательных моментов.

Будет ли это для меня последнее выступление в Мадриде? Да, я думаю, что это так».

О первом матче в Мадриде против 16-летнего Дарвина Бланча

«Я не так много видел, как он играет. У нас очень большая разница в возрасте: это молодые игроки, с большим потенциалом. В конце концов, я надеюсь выйти на площадку и сделать то, что должен: постараться насладиться последними мгновениями здесь, а дальше сделать все, что в моих силах. Посмотрим, как я себя покажу, это немного неизвестная величина, но я надеюсь быть достаточно конкурентоспособным, чтобы иметь шансы на борьбу в завтрашней игре».

О своем возможном выступлении на Ролан Гаррос

«Я не знаю, что произойдет в ближайшие три недели, я буду продолжать бороться и делать то, что считаю нужным, чтобы попытаться сыграть в Париже. Если получится, то получится, а если не получится, то не получится. Я не собираюсь играть в Париже в таком состоянии, как сейчас. Если бы мне предстояло сегодня играть на Ролан Гаррос, то я бы не играл — такова реальность. Если же этого не произойдет, то я просто буду испытывать чувство удовлетворения от того, что попытался.

Я буду играть в Париже только в том случае, если почувствую, что способен на хорошую борьбу. Если нет, то я не вижу в этом смысла, поэтому я сделаю все возможное, чтобы дать себе шанс сыграть там.

Мир не заканчивается на «Ролан Гаррос», хотя это был самый важный турнир в моей карьере, но это не значит, что если я не сыграю на «Ролан Гаррос», то моя карьера завершится. Впереди Олимпиада, разные форматы, в которых я могу сыграть. Сейчас я не собираюсь делать больше, чем могу себе позволить».

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