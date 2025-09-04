Аманда Анисимова: “Я старалась подбадривать себя, повторять позитивные установки – именно этого мне не хватало в финале Уимблдона”

Американская теннисистка прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США



Аманда Анисимова победила Игу Швёнтек на пути к полуфиналу на US Open, взяв реванш за поражение в финале на Уимблдоне, где она не смогла выиграв ни одного гейма. Американка одержала седьмую победу в карьере над соперницей из топ-5 и третью в этом сезоне.

Для Анисимовой это уже третий полуфинал на турнирах Grand Slam. Впервые она достигла этой стадии в 2019 году на Ролан Гаррос. Таким образом Аманда стала лишь третьей американкой после сестер Серены и Винус Уильямс в 2002 году, которая сумела пробиться в полуфиналы на всех трех покрытиях.

– Аманда, поздравляем! Насколько легко было выйти на корт с правильным настроем, учитывая обстоятельства и соперницу?

– Сегодняшний матч был другим, чем любой другой в моей жизни. Я старалась максимально подготовить себя ментально, особенно последние 24 часа. И я действительно довольна, что смогла выйти с правильным настроем и показать такую игру.

– В июле на Уимблдоне вы плакали после финала. Как удалось так быстро перестроиться и теперь улыбаться?

– Честно говоря, это было только сразу после поражения, может полчаса. Потом я позвонила близкому человеку, и мы уже смеялись, мол, это просто безумно. Думаю, несколько лет назад я бы не справилась так быстро. Тогда я проиграла 0:6, 0:6, это было что-то шокирующее. Но теперь я доказала себе и другим, что с правильным настроем и работой над собой можно добиться положительного результата.

– Вы говорили, что учитесь справляться с нервами. Как это выглядело на корте сейчас?

– На старте турнира я еще выходила на матчи с определенным страхом. Но чем дальше, тем больше убеждала себя: на корт нельзя выходить со страхом. Против топ-соперниц надо играть смело, иначе шансов нет. Сегодня я не испытывала никакого страха. Постоянно двигалась, подбадривала себя и старалась показать положительную энергию.

– Расскажите о своем дне перед матчем.

– Сегодня пришлось проснуться в семь утра, а я совсем не «жаворонок». Было сложно, но потом я приехала на корт, размялась. Перед игрой смотрела матч Феликса и Алекса – они показали невероятный бой. В раздевалке даже транслировали финал Уимблдона на экранах, но я старалась блокировать всё лишнее и оставаться в своём «пузыре». Использовала различные упражнения для концентрации, чтобы держать фокус.

– Раньше вы упоминали, что, возможно, несколько лет назад вы бы не справились с этим так же. Насколько важным для вас оказался перерыв от тенниса, возможность увидеть жизнь с другой стороны, с иного ракурса, в том, как вы пережили финал Уимблдона?

– Думаю, если бы я проиграла финал «Шлема» так несколько лет назад, я бы, наверное, сильнее винила себя и дольше держала бы это чувство вины. На самом деле больше всего мне было жаль людей, которые пришли в тот день на трибуны. Всё закончилось очень быстро, и именно это было у меня в голове – я знала, сколько стоит билет, сколько эмоций люди вкладывают, чтобы увидеть финал Уимблдона. В какой-то момент я чувствовала вину не за то, что не выиграла свой первый финал Grand Slam, а именно перед болельщиками.

Но в конце концов это всего лишь теннис. Я живу своей мечтой, я сейчас в очень хорошем месте в жизни и счастлива каждый день. Этого точно не было пару лет назад, когда у меня было много проблем, и каждый день казался, мягко говоря, тяжёлым.

Сейчас я смотрю на это иначе: в конечном счёте это просто матч. Я могу дать себе ещё шансы, если буду работать. Именно с таким настроем я всё это воспринимаю.

– Когда вы говорите о том, как справлялись с поражением на Уимблдоне, что именно это включало? Вы пересматривали тот матч, разбирали его или, наоборот, постарались всё забыть и отодвинуть в сторону?

– В тот момент, несколько недель назад, я просто постаралась забыть и идти дальше. Совсем не разбирала происходящее. Но прошлым вечером, никто меня к этому не подталкивал, я всё же пересмотрела матч. Это было болезненно, но важно понять, чего можно было избежать и что пошло не так. Потом мне пришлось включить лучшие свои моменты, чтобы вытеснить это из головы. Но да, думаю, это было важно – перед сегодняшней встречей всё-таки увидеть, что произошло. А тогда я просто отложила это в сторону. Такое случается – какая-то нелепая ситуация. У меня есть семья, друзья, впереди хардовый сезон, поэтому я просто сказала себе: двигаемся дальше.



– И что из того матча вы вынесли вчера для себя?

– Что я была ужасно медленной. Никакой реакции. Но это бывает. Я тоже человек, и иногда ты просто замираешь. Плюс я была вымотана. В последние дни турнира усталость ощущалась очень сильно. Это как раз то, над чем я работаю – нужно быть готовой физически, чтобы выдерживать две недели «мэйджора». Это ведь не только матчи, это ещё и стресс, и ожидание. Всё это складывается вместе. Думаю, с опытом я буду справляться лучше и лучше. Каждый день я стараюсь прогрессировать и учиться чему-то новому.

– Можете сравнить свои ощущения после выхода в полуфинал на Уимблдоне с тем, что вы чувствуете сейчас? Кажется ли это более естественным, будто вы и должны быть на этом этапе?

– На «Шлеме» всё равно это немного сюрреалистично. Для меня это, безусловно, самое большое достижение на US Open, и оно невероятно особенное. Сегодняшняя победа – самая значимая в моей жизни. И да, у меня есть вера в себя и уверенность, что я могу играть на самом высоком уровне и выходить на корт против топ-3 и всех из топ-10. Я уже не раз это доказывала самой себе. Но в то же время конкуренция сейчас невероятно высокая, а «мэйджоры» – это особое испытание. Поэтому я действительно счастлива, что впервые сумела зайти так далеко.

– Аманда, расскажите, что вы почувствовали, когда взяли первый гейм? Было видно, как вы выкрикнули «да!», когда счёт стал 1:1. Насколько это помогло снять напряжение?

– Да, конечно. Когда я не смогла удержать подачу в первом гейме, подумала: «Ну вот, начинается». Было немного стрессово. Но выиграть тот первый гейм было очень важно – это сняло часть давления с плеч. После этого я стала постепенно входить в матч. Я понимала, что показываю отличный теннис всю неделю, и старалась напоминать себе, что это новый поединок, нужно выходить с чистой головой. Начало было нервным, но как только я почувствовала ритм, уверенность вернулась, и я смогла оставить прошлое позади.

– Карлос Алькарас вчера говорил о важности позитивного языка тела. Для вас насколько важно было оставаться позитивной, особенно после первого проигранного гейма, и показать себе и сопернице, что вы не испугались?

– Думаю, это было ключевым моментом сегодняшнего матча. Я старалась подбадривать себя, повторять позитивные установки. Именно этого мне не хватало в финале Уимблдона. Тогда я не показывала эмоций, моя энергия и присутствие на корте были недостаточными. Сегодня я сделала выводы: поддерживала себя, была заряжена, и это помогло мне играть лучше.

– Впереди матч против Наоми Осаки. Как оцениваете соперницу?

– Она четырехкратная победительница турниров Grand Slam. Наоми прекрасно знает игру, невероятно успешна. Она – очень мощная теннисистка, играет особенно здорово на харде, это все знают. Я вижу, как много она работала в этом году, и похоже, что она снова обрела уверенность и удовольствие от тенниса. Очевидно, она всегда была топ- игроком и остаётся одной из сильнейших.



btu.org.ua