Грузия – Турция: прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026

4 сентября на стадионе «Борис Пайчадзе Динамо Арена» в Тбилиси пройдет матч квалификации чемпионата мира-2026. Сборные Грузии и Турции встретятся в рамках европейского отбора. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где смотреть

Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени. Для жителей Украины игра будет транслироваться на платформе MEGOGO. Список платформ, где проводятся трансляции в других странах, находится на официальном сайте УЕФА.

Грузия

Национальная команда Грузии собрала крепкий состав — от надежного Мамардашвили в воротах до результативного Микаутадзе в атаке. Главная звезда команды — Хвича Кварацхелия, ставший символом грузинского футбола. В прошлом году сборная дебютировала на Евро и сумела выйти в плей-офф, достойно выступив против топовых соперников.

Подопечные Вилли Саньоля уверенно начали в Лиге наций, но серия неудач отбросила их на третью строчку группы. Тем не менее, весной команда доказала, что это было временным спадом: победы над Арменией (3:0 и 6:1) позволили сохранить место в дивизионе B. В товарищеских матчах летом грузины одолели Фарерские острова (1:0) и сыграли вничью с Кабо-Верде (1:1).

Турция

Сборная Турции пережила обновление после прихода главного тренера Винченцо Монтеллы. Под его руководством команда напрямую вышла на Евро и дошла там до четвертьфинала, показав зрелищную и уверенную игру.

В Лиге наций турки могли показать лучший результат: они лидировали в группе, но из-за осечек в ноябре упустили первое место. Однако уже в марте исправили ситуацию, обыграв Венгрию в стыковых матчах (3:0 и 3:1), что позволило выйти в дивизион А. Летом Турция также отметилась победой над США в товарищеской встрече, но уступила Мексике, одному из лидеров КОНКАКАФ.

Статистика очных встреч

Грузия и Турция встречались шесть раз. Турецкая команда одержала четыре победы, в том числе на Евро-2024, и потерпела лишь одно поражение.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом Турцию, но с небольшим преимуществом. У Грузии есть свои козыри — домашние трибуны и лидеры в атаке. Ожидается результативная игра, а оптимальной ставкой выглядит тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,83.

