Защитник Байера размышляет о своем будущем в клубе

Летом защитник Норди Мукиеле перешел в "Байер" на правах аренды из "ПСЖ". В соглашении не была предусмотрена опция выкупа, но "Леверкузен" хочет подписать Мукиеле на постоянной основе, однако для этого им придется вести переговоры с парижанами.

Сам игрок поделился мыслями о своем будущем в разговоре с Kicker.

"Честно говоря, я не думаю об этом. Я просто сосредоточен на том, чтобы отдавать все за этот клуб, в каждой игре, на каждой тренировке. За все, что они дали мне с первого дня, как я здесь оказался. Я не был готов в начале, потому что перед этим был долгий период, когда я не попадал в стартовый состав. Это было нелегко, даже учитывая то, как прошлый сезон сложился для меня. Но мои одноклубники очень помогли мне чувствовать себя хорошо. Когда я счастлив, я играю хорошо. Посмотрим, что произойдет, но я очень благодарен за все, что они мне дали. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем", – сказал Мукиеле.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 2 гола и 1 ассист в 22-х матчах за "Байер" во всех турнирах.

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