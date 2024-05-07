Милан готовит самый дорогой трансфер в истории клуба

Нападающий Лейпцига Беньямин Шешко может стать самым дорогим трансфером в истории Милана.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что руководство итальянского клуба рассматривает словенского форварда как замену Оливье Жиру, который покинет команду в летнее трансферное окно. По информации источника у 20-летнего игрока предусмотрена клаусула в размере 50 миллионов евро, однако она может вырасти до 75 миллионов после завершения текущего сезона. А самым дорогим трансфером в истории Милана является левый вингер Рафаэль Леао, которого приобрели за 49,5 миллионов евро у Лилля.

В текущем сезоне Шешко сыграл 40 матчей за свой клуб, забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, недавно сообщалось, что атакующий полузащитник Лейпцига Дани Ольмо находится в сфере интересов не менее четырех европейских топклубов.

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