«Вашингтон» всухую проиграл «Виннипегу», у Овечкина «-1»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на выезде всухую проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

У хозяев забросили Нил Пионк, Алекс Иафалло и Кайл Коннор.

Александр Овечкин провел 1407-й матч в НХЛ и вышел по этому показателю на 40-е место. В игре с «Виннипегом» форвард провел на льду 18 минут 55 секунд, он завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 87 очками в 64 матчах.

«Вашингтон» идет на десятой строчке «Востока» с 69 очками в 63 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Пионк — 5 (Эпплтон, Лаури), 10:05 — 1:0. Иафалло — 9 (Моррисси, Демело), 28:16 — 2:0. Коннор — 27 (Шайфли, Элерс), 50:00 — 3:0.

Вратари: Хеллибак — Линдгрен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (12+8+9) — 23 (5+11+7).

Наши: Наместников (11.41/0/0) — Алексеев (16.54/0/-2), Мирошниченко (14.20/0/0), Овечкин (19.14/2/-1).

12 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 13716 зрителей.

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