Футбол

Осасуна – Эльче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    • Команды встречаются впервые за 2 года. После пяти туров «Осасуна» трижды испытала горечь поражений. «Эльче» ж дважды выгрызал ничью, а в одном матче упустил победу.

    Сегодня команды встретятся между собой.

    На чьей стороне в этом матче будет победа? Узнаем 25 сентября в 20:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    В эфире

    Трансляция матча Осасуна – Эльче Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

