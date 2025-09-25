Элизабетта Коччаретто: “Костюк играла действительно хорошо, а я допустила много ошибок”

Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто поделилась своими мыслями после поражения от украинки Марты Костюк в полуфинале Billie Jean King Cup Finals



– Элизабетта, поделитесь, пожалуйста, своими мыслями о сегодняшнем матче.

– Это был очень тяжёлый матч. Марта играла действительно хорошо, а я допустила много ошибок. Но всё равно нужно брать позитив. Уже само участие в таких матчах – это невероятный опыт. Это ещё один поединок, из которого можно извлечь уроки, понять что-то новое и продолжать совершенствоваться.

– Можете рассказать, как всё складывалось в начале? Она сразу вышла и начала играть очень агрессивно. Как вы пытались перестроиться, чтобы справиться с её мячами?

– В первом гейме мне нужно было выиграть один розыгрыш, чтобы повести 1:0, но допустила грубую ошибку. После этого она почувствовала уверенность. Я немного нервничала, но старалась держаться в игре. Думаю, в первом сете я сыграла хуже, чем во втором. В любом случае, мне нужно учиться, как правильно действовать в такие моменты, как играть против таких сильных соперниц, потому что это никогда не бывает легко.

– Вы упомянули второй сет. Было видно, что там было очень много равных, напряжённых геймов. Считаете ли вы, что именно в нем проявилась эта разница?

– Да, думаю, было очень много тяжёлых геймов. Я не использовала шансы – ни в последнем гейме, ни при счёте 2:2. Мне нужно сыграть больше матчей на таком уровне, нужно прогрессировать и научиться правильно действовать именно в таких моментах поединка.



