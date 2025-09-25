Оливер Берман: Однажды я смогу гоняться где хочу

Большинству гонщиков Формулы 1 контракт не позволяет участвовать в других соревнованиях и подвергать жизнь риску, поэтому в паддоке Баку с таким интересом обсуждали поездку Макса Ферстаппена на Нюрбургринг и его участие в гонке на Северной петле.

Молодой гонщик Haas F1 Оливер Берман завидует привилегиям Ферстаппена и в Баку вспомнил свою первую поездку по Северной петле – вместе с родителями…

Оливер Берман: «Надеюсь, однажды я достигну такой стадии своей карьеры, что смогу гоняться где хочу и на чём хочу. К сожалению, пока я до этого не дошёл. Пример Макса ещё раз говорит о том, что он – исключительный гонщик. Я не особенно за этим следил, но это так здорово, что он просто приехал на Нордшляйфе и показал результат.

Я помню, как в 2020-м мы с родителями провели уик-энд на Нюрбургринге. Я тогда выступал в немецкой Формуле 4. Это было во время пандемии коронавируса. Мы приехали из Англии на нашем семейном внедорожнике, на Audi Q7, купили билеты сразу на три круга по Северной петле, на нём же и поехали.

Мне было всего 15 лет, я не мог сесть за руль, но знал трассу по компьютерной игре и подсказывал отцу, в каких поворотах ехать на полной скорости, а где сбрасывать газ – он трассу не знал. Поэтому я сел на пассажирское сиденье, а маме пришлось ехать сзади. Она очень нервничала, когда мы поехали, и вышла уже после первого круга.

Второй круг мы проехали без неё и гораздо быстрее, потом ненадолго остановились и я увидел, что из машины течёт тормозная жидкость, поэтому на третью попытку мы не поехали – мы решили поберечь машину, чтобы я смог попасть в школу на следующий день».

Источник