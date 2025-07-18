Команды Aston Martin и Mercedes сыграли в футбол

Вчера вечером на городском стадионе в Брэкли прошли два благотворительных футбольных матча между сборными Aston Martin F1 и Mercedes-AMG F1. Такие встречи стали традиционными и проходят уже третий год подряд. Два матча было потому, что отдельно играли женские и мужские команды.

Поскольку в футбольных баталиях участвовали команды Формулы 1, то, конечно, они подошли к делу соответствующим образом, и для привлечения публики на стадионе были выставлены шоу-кары Aston Martin и Mercedes, а нужный эмоциональный фон обеспечивали приглашённые музыканты, так что с шести вечера там ещё и весёлая музыка играла.

Сначала на поле вышли женские команды, и первый матч завершился победой представительниц Aston Martin с крупным счётом 6:2. Во второй игре в упорной борьбе победили подчинённые Тото Вольффа – джентльмены из команды Mercedes,.

На страницах обеих команд в социальных сетях появились подборки фотографий, а пресс-служба Mercedes прокомментировала их так: «Матчи женской и мужской команд стали замечательным спортивным событием. Все собранные средства будут перечислены на благотворительные цели – в нашем случае это Фонд здравоохранения графства Нортгемптоншир.

Вечер завершился победой мужской команды Mercedes со счётом 3:2. Спасибо всем, кто пришёл и приобрёл билеты, а также футбольному клубу Брэкли за то, что предоставил своё поле. Разумеется, заслуживают позвал все, кто принял участие в играх!»

Источник