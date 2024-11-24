Расселл: Сбылось то, о чём мы мечтали!

Джордж Расселл прекрасно провёл гонку в Лас-Вегасе, одержав третью победу в карьере и вторую в этом сезоне. После финиша он признался, что ждал, что какие-нибудь неприятности могут ему помешать выиграть этот Гран При, но обошлось.

При этом Льюис Хэмилтон тоже выступил очень здорово, и после неудачной квалификации уверенно отыгрался, финишировав вторым.

Джордж Расселл (1-й): «Я планировал улететь из Лас-Вегаса через пару часов, но теперь уж не попадаю на этот рейс! Собираюсь насладиться сегодняшним вечером вместе с моей командой. Сбылось то, о чём мы мечтали в этот уик-энд! Даже не знаю, как нам удалось быть такими быстрыми, но сейчас я просто наслаждаюсь тем, чего мы сегодня добились.

Лас-Вегас – совершенно безумный город, у меня даже не хватает слов, чтобы его описать. Когда мы на трассе, то видим, на каком впечатляющем фоне проходит гонка, и вряд ли можно выбрать место лучше, чем Лас-Вегас, чтобы сначала выиграть поул, а потом вместе с Льюисом завоевать победный дубль.

Но по ходу гонки я всё время ждал, что может что-нибудь произойти, ведь обе гонки, где я стартовал с поула, складывались хаотично. Лил дождь, а трасса то была мокрой, то подсыхала, погодные условия постоянно менялись. А ещё можно вспомнить предыдущую гонку в Бразилии, которая вдруг была остановлена красными флагами.

В общем, я и сегодня ждал каких-нибудь неприятностей, но обошлось! Думаю, сегодня удача была на нашей стороне, поэтому сейчас я просто счастлив!»

Льюис Хэмилтон (2-й): «Это было здорово! Но прежде всего я должен поздравить Макса Ферстаппена с победой в чемпионате, хотя до завершения сезона остаётся ещё пара гонок.

Если бы вчера я лучше справился с делом, сегодня мне было бы намного проще. Но и так неплохо. Пробиваться вперёд после старта с 10-й позиции было весело, и команда сработала отлично.

Мы не знаем, почему в этот уик-энд мы такие быстрые, но машина вела себя лучше, чем когда-либо, поэтому я благодарен за то, что смог внести свой вклад в сегодняшний успех.

Если в двух следующих гонках машина будет вести себя так, как сегодня, тогда у нас будет неплохая возможность бросить вызов парням, которые впереди нас. Судьба чемпионского титула решена, поэтому сейчас остаётся только отдать все силы, чтобы бороться за максимально возможные результаты».

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