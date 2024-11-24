Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-25, Цуренко и Снигур улучшили свои позиции после успешной игровой недели

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая на этой неделе остается 18-й ракеткой мира.

На второй позиции в национальном рейтинге находится Элина Свитолина, которая поднялась на четыре позиции и вернулась в топ-25, заняв 23-е место.

Сохранили свои позиции в рейтинге WTA Даяна Ястремская – 33-е место и Ангелина Калинина – 57-е место и Юлия Стародубцева – 97-е место.

Улучшили свои позиции в топ-200 Леся Цуренко и Дарья Снигур, которые выступали на прошлой игровой неделе. Цуренко, которая дошла до полуфинала на соревнованиях WTA 125 в Мидланде, начинает эту неделю на 118-й позиции (+4), а Снигур, после финала на турнире ITF W75 в Исманинге, поднялась на 141-е место (17).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, завершив сезон в статусе четвертой ракетки мира (-1).

Надежда Киченок сохранила за собой 40-е место, а Марта Костюк занимает 60-е место в парном рейтинге WTA.

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