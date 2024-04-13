Педро де ла Роса: Алонсо сейчас на пике формы

Фернандо Алонсо продлил контракт с Aston Martin F1 до 2026-го включительно, но в теории не исключает, что продолжит сотрудничать со знаменитой британской компанией и потом, поскольку она уже приступила к тестам гиперкара, который в следующем году выйдет на старт «24 часов Ле-Мана», и эта программа ему тоже интересна.

Но он также подчёркивает, что в настоящее время полностью сосредоточен только на Формуле 1. Алонсо, которому уже 42 года, даже назвал работу в Aston Martin «проектом на всю оставшуюся жизнь», и этот поворот в карьере двукратного чемпиона мира прокомментировал его давний друг и соотечественник Педро де ла Роса, принимая участие в подкасте F1 Nation.

«Это говорит о целеустремлённости Фернандо даже в таком возрасте, – сказал де ла Роса, выполняющий обязанности посла Aston Martin F1. – Но также не стоит забывать, что и в команде демонстрируют приверженность к долгосрочному сотрудничеству, в том смысле, что делают ставку на 42-летнего гонщика.

Но их не волнует его возраст, их интересуют только результаты. Можно спорить о том, в какой Алонсо сейчас форме, но на недавнем этапе в Сузуке он показывал отличную скорость, начиная с пятницы и заканчивая воскресеньем. Посмотрите на его телеметрию, на то, как он пилотировал, как работал с командой – всё это впечатляет. Он сейчас на пике формы…»

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