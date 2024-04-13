Спортивный врач: Цыганков может вылететь до конца сезона

Полузащитник Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков может вылететь до конца сезона из-за травмы.

Об этом сообщает спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

< "Пока неизвестно насколько серьезна травма. Есть надежда, что это всего лишь перегруженная мышца и там нет структурных нарушений, а значит Виктор сможет сыграть уже через несколько дней.

Вместо того, если травма икроножной мышцы таки подтвердится , то речь пойдет о минимуме 6-8 недель восстановления, а значит вылет до конца сезона», — написал врач в своем телеграмм-канале.