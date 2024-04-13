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Футбол

НХЛ: «Рейнджерс» — «Айлендерс», «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Расписание матчей 13 и 14 апреля

НХЛ: «Рейнджерс» — «Айлендерс», «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Расписание матчей 13 и 14 апреля

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

13 апреля, суббота

19.30 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»

22.00. «Даллас» — «Сиэтл»

23.00. «Колорадо» — «Виннипег»

14 апреля, воскресенье

00.00. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

00.00. «Флорида» — «Баффало»

00.30. «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»

02.00. «Оттава» — «Монреаль»

02.00. «Торонто» — «Детройт»

03.00. «Нэшвилл» — «Коламбус»

03.00. «Питтсбург» — «Бостон»

05.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»

05.30. «Сан-Хосе» — «Миннесота»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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