Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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13 апреля, суббота
19.30 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»
22.00. «Даллас» — «Сиэтл»
23.00. «Колорадо» — «Виннипег»
14 апреля, воскресенье
00.00. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
00.00. «Флорида» — «Баффало»
00.30. «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
02.00. «Оттава» — «Монреаль»
02.00. «Торонто» — «Детройт»
03.00. «Нэшвилл» — «Коламбус»
03.00. «Питтсбург» — «Бостон»
05.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»
05.30. «Лос-Анджелес» — «Анахайм»
05.30. «Сан-Хосе» — «Миннесота»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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