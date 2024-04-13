ЛЕФФЛЕР: «Богачук готов к любому сопернику в своем дивизионе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Менеджер Том Леффлер, представляющий интересы временного чемпиона WBC в первом среднем весе украинца Сергея Богачука, эксклюзивно со Sport.ua поделился ближайшими планами своего подопечного.

– Вы заявили, что Сергей Богачук проведет свой следующий бой в июле. Имя соперника уже известно? Или есть несколько вариантов?

– Мы планируем, что в июле Сергей вернется на ринг, чтобы защитить свой титул. С соперником еще ничего не решено, но это, конечно, будет сражение мирового уровня в качестве защиты титула.

– Можно ли уже говорить, что Сергей набрался опыта и готов к самым большим и громким боям?

– Сергей получил большой опыт в своей карьере, особенно в последнем бою, который длился 12 раундов и завершился победой над бойцом мирового класса Брайаном Мендозой. После этого выступления он готов к любому сопернику в своем дивизионе.

– После завоевания титула Сергей стал популярнее в США? Или ему еще нужно несколько боев, чтобы стать более популярным?

– Сергей получил большую популярность благодаря этой захватывающей победе на большой сцене в Лас-Вегасе на T Mobile Arena. Его бой транслировался на Amazon Prime Video, поэтому многие посмотрели его, и он получил много новых поклонников благодаря своему мощному стилю.

– Насколько сложно украинским боксерам завоевать внимание публики в США? Мы знаем, что в Штатах публика избалована боксом и ценит качество…

– У Сергея очень увлекательный стиль, поэтому ему не будет трудно завоевать поклонников в Соединенных Штатах. Он симпатичный парень и у него много нокаутов, что нравится американским фанатам. Мы ожидаем от Сергея еще больших побед в будущем.

sport.ua