Чисора назвал именитого боксера, который сможет нокаутировать Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский супертяж Дерек Чисора назвал единственного боксера, который смог бы нокаутировать звездных Александра Усика и Тайсона Фьюри. Чисора отметил соотечественника Энтони Джошуа.

«Эй Джей нокаутирует Фьюри за шесть раундов, а Усика он остановит в четвертом раунде. Я говорю вам это сейчас. Потому что сейчас у него есть правильный партнер для этого, его тренер. Этот парень не прекращал пересматривать свои два боя с Усиком. Потому что он очень хочет этого боя, он хочет реванша. Он хочет, чтобы Усик выиграл бой с Фьюри.

Да. Я думаю, что Джошуа может стать абсолютным чемпионом мира. Его команда слушает его и понимает. Они сплотились. Он раньше не нокаутировал своих спарринг-партнеров, а теперь он их нокаутирует», – сказал Чисора.

Ранее Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри.

sport.ua