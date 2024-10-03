Тренер Дюбуа: «Даниэль разбил Усика, отключил, но он тогда использовал...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз высказался об украинском боксере Александре Усике, вспомнив бой против Даниэля в 2023 году.

«Бой против Усика – знаковый момент для Даниэля. Это была победа Даниэля по всем параметрам. Дюбуа разбил Усика, он его нокаутировал, сбил с ног, нервная система украинца была отключена. Я это все видел и никто меня не переубедит. Усика спасли судьи, индустрия, Дюбуа его победил, но Усик тогда использовал свой опыт, чтобы изменить результат. Прошло 14 месяцев с того боя и посмотрите, чего сейчас достиг Даниэль», – сказал Чарльз.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua