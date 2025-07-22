Дюбуа отстранили от бокса после нокаута. Все из-за Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

По информации портала Sport Bible, после боя Даниэля Дюбуа отстранили от бокса. Британцу запрещено выходить на ринг 60 дней. Такое решение принято боксерской комиссией, отмечается, что это обычная практика – причиной этого является мера предосторожности в связи с повреждениями, которые получил британец в бою.

В случае поражения техническим нокаутом боксера ждет отстранение на 30 дней, а чистым нокаутом – 60.

sport.ua