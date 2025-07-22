Лос-Кабос. Шаповалов победил Ковачевича и завоевал свой четвертый титул ATP в карьере

Канадский теннисист стал чемпионом турнира АТР 250 в Мексике



Лос-Кабос, Мексика • 14-19 июля • хард • $920,480

Действующий чемпион: Джордан Томпсон (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Денис Шаповалов (Канада, 3) – Александар Ковачевич (США, 7) 6:4, 6:2

Финальный поединок продолжался 75 минут. Шаповалов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки (у Ковачевича – 2/2), сделал три брейка и отыграл единственный брейк-поинт соперника.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Говинд Нанда (США, Q) 6:1, 6:2

QF: Тристан Скулкейт (Австралия) 6:3, 6:2

SF: Адам Уолтон (Австралия, 8) 6:2, 6:2

FR: Александар Ковачевич (США, 7) 6:4, 6:2

26-летний Денис Шаповалов девятый раз в карьере сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой четвертый титул. В этом сезоне канадский теннисист второй раз сыграл в финале и второй раз стал чемпионом – в начале февраля он выиграл соревнования АТР 500 в Далласе.

За свою победу в Лос-Кабосе Шаповалов заработал 516 165 долларов призовых и 250 рейтинговых очков. В понедельник он поднимется на 28-ю строчку в мировой классификации (+5).

26-летний Александар Ковачевич второй раз в карьере дошел до финала на турнире АТР и второй раз потерпел поражение в решающем матче (оба в этом сезоне). Финал в Лос-Кабосе принес американцу 277 715 долларов призовых и 330 очков в рейтинг АТР. В обновленной версии рейтинга Ковачевич поднимется на рекордное для себя 66-е место (+10).

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