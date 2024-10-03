Матвеев: Позиция Пушича не выглядит прочной. Один-два матча и могут быть радикальные решения

Легенда “Шахтера” – о возможной смене на тренерском мостике команды

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

1

Бывший футболист "Шахтера" Олег Матвеев поделился своими мыслями относительно матча "горняков" против "Аталанты" (0:3), а также оценил возможные изменения на тренерском мостике команды.

– За два матча Лиги чемпионов у "Шахтера" ни одного гола и лишь один удар в створ – с пенальти на старте матча против "Болоньи".

– Это и есть показатель. Я играл за эту команду и болею за нее много-много лет, и такого не припомню.

Читайте такжеЛегенда Шахтера: Вопрос ко всей команде – они были как одиннадцать стоек

– В чем видите такие проблемы горняков на старте сезона?

– Команда укомплектована неплохо. И украинцы, и легионеры – все хорошие, с потенциалом. Но нет никакой командной игры. Даже привычный контроль мяча сейчас разладился. Сейчас они не знают, что делать с мячом, где кому играть с точки зрения позиций, а еще они не готовы функционально.

– Насколько позиция Марино Пушича в "Шахтере" выглядит крепкой?

– Мне кажется, она совсем не выглядит прочной. С такой игрой еще один-два матча и могут быть радикальные решения. Это все длится уже не один день, – считает Матвеев.

Читайте такжеЮрий Вирт: Угроза увольнения Пушича? Это знает только президент Шахтера. Но игры нет

www.ua-football.com