Штайнер: Не думаю, что кто-то сможет догнать McLaren

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер считает, что Red Bull не сможет догнать McLaren в этом сезоне, несмотря на слухи о «волшебном» обновлении к Гран При США.

Гюнтер Штайнер: «График обновлений спланирован заранее. Не думаю, что кто-то получит большее преимущество за счёт этого перерыва, команды давно разработали решения для Остина.

Всегда можно подготовиться лучше, но все и так очень хорошо готовы. Одна неделя между гонками или три – не думаю, что уровень подготовки будет отличаться.

Главный вопрос в том, насколько поможет Red Bull новое днище, но я не думаю, что в этом году кто-то сможет догнать McLaren. В Сингапуре они выглядели потрясающе.

Гонщики Ferrari могут сыграть более важную роль, чем в Сингапуре, где теоретически должны были оказаться впереди Макса, но неудачно провели квалификацию, а в гонке не было ни красных флагов, ни автомобиля безопасности, ничего, что могло бы помочь продвинуться вперед.

Думаю, в концовке сезона преимущество будет у McLaren, но Макс сделает всё, чтобы сохранить титул».

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