Гашек снова раскритиковал НХЛ за позицию по российским игрокам

Доминик Гашек. Фото Getty Images

Олимпийский чемпион и бывший вратарь «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за их позицию по российским хоккеистам.

«Дорогие любители хоккея, завтра начнется новый сезон НХЛ. Это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской специальной военной операции. Лига нисколько не изменила свою позицию», — приводит слова Гашека RT со ссылкой на его соцсети.

Первый матч НХЛ в сезоне-2024/25 пройдет 4 октября. «Баффало» встретится с «Нью-Джерси» в Праге в рамках Голабльной серии лиги.

Источник: RT

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