«Тайсон может все, но...» Бриггс назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Первый бой был близким, но, по моему мнению, судьи заслуженно отдали победу Усику. Александр прекрасно сделал свое дело. Кто выиграет второй бой? Никогда нельзя списывать со счетов Фьюри, но я отдаю предпочтение Усику, ведь он не выпивает, не курит, а только готовится к бою.

Фьюри для победы нужно больше бить по корпусу. Не знаю что от него ждать, он может стать в стойку левши и провести бой, как с Уайлдером. Ты никогда не знаешь наверняка, что ждать от него», – сказал Бриггс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua