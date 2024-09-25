«Это еще было перед боем...» Дюбуа рассказал, с помощью чего победил Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа рассказал, с помощью чего сумел победить Энтони Джошуа в титульном бою.

«Неправильно, что чемпион выходит на бой первым, не так ли? Но мой выход на бой с Джошуа был замечательным, я чувствовал эту атмосферу. Я был настроен после того, как вышел из раздевалки! Я не смотрел, как Джошуа выходил на ринг, но тогда было тихо, как-то это было неубедительно. Я считаю, что еще перед боем я победил Джошуа, именно в выходе на ринг», – сказал Дюбуа.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua