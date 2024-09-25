Стали свидетелями мощного нокаута. Усик поделился совместным фото с Фьюри

21 сентября в Лондоне прошел большой вечер бокса! Большое шоу состоялось на легендарной арене Уэмбли.
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На главный бой вышли бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа – чемпион мира по версии IBF.
Поединок прогнозируемо не прошел всю дистанцию и завершился досрочно. Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.
Бой посетили украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Усик в своем инстаграме поделился совместным фото с Тайсоном с рингсайда мегафайта.
Напомним, что у Усика и Фьюри запланирован реванш на 21 декабря 2024 года.