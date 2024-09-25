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Футбол

Реконструкция Камп Ноу затягивается из-за проблем с инженерными коммуникациями

Барселона откладывает возвращение на домашний стадион до апреля

Реконструкция Камп Ноу затягивается из-за проблем с инженерными коммуникациями

fc barcelona

    • "Барселона" не сможет вернуться на "Камп Ноу" в декабре или январе, как планировала ранее.

    Причиной задержки стали трудности с установкой инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электроснабжение.

    Задержка работ с инженерными сетями существенно повлияла на общий план реконструкции, теперь "Барселона" планирует вернуться на "Камп Ноу" в апреле следующего года.

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    www.ua-football.com

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