Карлос Алькарас стал третьим игроком, который квалифицировался на Итоговый турнир

Испанский теннисист второй год подряд выступит на соревнованиях ATP Finals

Карлос Алькарас гарантировал себе участие на турнире сильнейших игроков сезона, который пройдёт 10-17 ноября в Турине.

В этом году испанец выиграл титул на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и стал чемпионом на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Также напомним, что Алькарас является серебряным призёром Олимпийских игр в Париже.

В прошлом сезоне испанский теннисист смог дойти до полуфинала на Итоговом турнире, проиграв будущему чемпиону Новаку Джокович. Два года назад Алькарас также квалифицировался на ATP Finals, однако снялся с турнира из-за травмы.

Наопнмим, что ранее участие на турнире в Турине себе обеспечили Янник Синнер и Александр Зверев.

btu.org.ua